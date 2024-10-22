Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı'nda Fidan Dikimi Etkinliği Düzenlendi
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakamlık ve Orman İletme Şefliği'nin koordinesinde düzenlenen etkinliğe protokol ve okullar katıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı ve Orman İletme Şefliği koordinesinde Çatalağaç Köyündeki "Cumhuriyet Ormanı"nda fidan dikimi yapıldı.
Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Adil Kahya, ilçe protokolü ve Çatalağaç Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.