Gölbaşı'nda "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Ankara Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Yürüyüşü'ne öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bando takımının eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Sahil Parkı'nda yapılan törenle sona erdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşe öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Sevilay Yıldırım öncülüğündeki "Mogan Turizm MTAL Bando Takımı" da yürüyüşe eşlik etti.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Atatürk Sahil Parkı'nda bir araya geldi.

Burada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Program, katılımcıların İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
