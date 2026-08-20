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258 Koruma Altındaki Genç Üniversiteli Oldu

258 Koruma Altındaki Genç Üniversiteli Oldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında ve koruyucu aileler yanında büyüyen 258 gencin YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere yerleştiğini açıkladı. Göktaş, bu gençlerden 7'sinin ilk 10 bine girdiğini bildirdi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında ve koruyucu aileler yanında büyüyen 258 gencin YKS tercih sonuçlarına göre üniversitelere yerleştiğini açıkladı. Göktaş, bu gençlerden 7'sinin ilk 10 bine girdiğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS tercihleri sonucunda üniversitelere yerleşen gençleri tebrik etti. Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl, devletimizin şefkat eliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10 binde olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti. Her birinin azmi, emeği ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz; edinecekleri bilgi, birikim ve tecrübeyle kendi hikayelerini yazarken ülkemizin yarınlarına da değer katacaklar. Her birine kuracakları güzel dostluklarla, biriktirecekleri kıymetli anılarla ve ulaşacakları yeni başarılarla dolu bir üniversite hayatı diliyorum. Yolları açık, bahtları güzel, gelecekleri parlak olsun."

Kaynak: ANKA
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