Kahramanmaraş'ta devrilen işçi servisindeki 19 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde işçi servisinin şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 46 K 5014 plakalı işçi servisi, kırsal Göynük Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 18 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sinan Doruk