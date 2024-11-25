Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2015 öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gökhan Durgun İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatını kaybeden 22. ve 23. Dönem Hatay Milletvekili Gökhan Durgun için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene birçok siyasetçi ve Meclis personeli katıldı. Durgun'un cenazesi yarın Hatay'da defnedilecek.

Hayatını kaybeden 22. ve 23. Dönem Hatay Milletvekili Gökhan Durgun için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Durgun'un ailesinin yarı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçiler ile Meclis personeli katıldı.

Törende, Gökhan Durgun'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılanlar, Durgun'un ailesine taziyelerini iletti.

Durgun'un cenazesi, yarın Hatay'daki Serinyol Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Serinyol Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gökhan Durgun'un öz geçmişi

Durgun, 1957 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Durgun, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekilli seçilen Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Güncel
img

Van Bronkhorst'u yerde yere vurdu yerine bir de hoca önerdi
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
img

5 kişi birbirlerini bıçakladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Kasım 2024 Cumartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 25 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Kasım okullar tatil mi? 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilecek mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Memur ve emekli zammı 3 Ocak 2025'te belli oluyor! Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İstanbul aile katliamı olayı nedir? B.A. ailesini neden öldürdü, Bahtiyar Aladağ kimdir? Asgari ücret zammı 31 Aralık'ta belli oluyor! Asgari ücrete ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak? Kayseri'de okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Kayseri'de okullar tatil mi edildi? Erzurum'da yarın okullar açık mı? Erzurum'da 26 Kasım Salı (yarın) okullar tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.