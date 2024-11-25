Gökhan Durgun İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Hayatını kaybeden 22. ve 23. Dönem Hatay Milletvekili Gökhan Durgun için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene, Durgun'un ailesinin yarı sıra CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetçiler ile Meclis personeli katıldı.

Törende, Gökhan Durgun'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Törene katılanlar, Durgun'un ailesine taziyelerini iletti.

Durgun'un cenazesi, yarın Hatay'daki Serinyol Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Serinyol Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gökhan Durgun'un öz geçmişi

Durgun, 1957 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Durgun, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekilli seçilen Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı.