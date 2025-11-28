Gökçe Gökçen: Demokrasi ve Özgürlükçü Parlamenter Sistem Vurgusu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, demokrasiyi güçlendirecek reformlar ve özgürlükçü parlamenter sistem vurgusu yaparak, "Hep birlikte haysiyetli bir yaşama kavuşacağız" dedi.

Gökçe Gökçen, 39. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, demokrasi ve yönetim reformunu hayata geçireceğiz. Demokratik Türkiye vizyonumuzla temel hak ve özgürlükleri güvence altına alacak, toplumsal eşitsizlikleri giderecek, aktif yurttaşlığı geliştirecek, yerel yönetimleri güçlendirecek, yolsuzlukla mücadelede etkin mekanizmaları oluşturacağız. Özgürlükçü ve demokratik bir hukuk devletini inşa etmek için güçlü meclise dayalı, kuvvetler ayrılığını esas alan bir parlamenter sistemi hayata geçireceğiz.

Bu sistemde aktif yurttaşı, güçlü Meclis'le buluşturacağız. Yasama faaliyetlerini demokratikleştirecek, TBMM'nin etkinliğini ve etkisini artıracağız. Meclis'in içinden çıkan, Meclis'e karşı, yani halka karşı sorumlu bir hükümet anlayışını hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız yargıya baktığında güven hissedecek. AYM ve AİHM kararları istisnasız uygulanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanında evrensel standartları benimseyeceğiz. Yurttaşlarımız kanun teklifi verebilecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündem önerebilecek, TBMM'nin ilgili komisyonu ve Genel Kurulu bu teklifi görüşecek.

"Halkı siyasetin merkezine koyacak, demokrasiyi krizler karşısında dirençli hale getireceğiz"

Aktif yurttaş ve örgütlü toplumu destekleyecek, siyasetle halk arasındaki mesafeyi kaldıracağız. İnsan haklarını birbirinden ayırmayacağız. Bizim için sendikal haklar da eğitim hakkı da grev hakkı da mülkiyet hakkı kadar, girişim hakkı kadar önemli olacak. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ne kadar önemliyse, dijital haklar, konut hakkı, sağlık hakkı da o kadar önemli olacak. Sosyal haklarımızın insan hakları olduğunu görecek, yeni nesil hakları hayata geçireceğiz. Nefret söylemleri ve nefret suçlarıyla mücadele edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle medya dahil her alanda mücadele edeceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Halkı siyasetin merkezine koyacak, demokrasiyi krizler karşısında dirençli hale getireceğiz.

Adalet sözde kalmayacak. Güvenceli ve haysiyetli bir yaşamı inşa edeceğiz. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını genişleteceğiz. Hakim ve savcıların hukuki ve coğrafi teminatını sağlayacağız. Yargı yetkisi kişiye ya da davaya göre değişmeyecek. İstanbul'da ayrı, Türkiye'nin geri kalanında ayrı bir hukuk uygulanmayacak. Olağanlaşan olağanüstü hal uygulamasına her yönüyle son vereceğiz. Savunma hakkının önündeki her türlü yasal ve siyasal engeli kaldıracağız.

"Güzel ülkemizi 'yargıya güven' kavramıyla tanıştıracağız"

Her yurttaşımızın eşit koşullarda, bir arada ve kardeşçe yaşamasının esası olan laikliği sonuna kadar savunacağız. Alevi inancının ve taleplerinin yok sayılmasına son vereceğiz. Kürt sorununu demokratik siyasetle çözeceğiz. Herkes kendini ülkemizin eşit bir yurttaşı olarak hissedecek. Tüm yurttaşlarımızın anadilini öğrenme, kullanma ve geliştirme hakkına saygı duyacak, bölgesel kalkınmayı kapsayıcı bir vizyonla ele alacağız.

Kimsenin yaşından, cinsiyetinden, kimliğinden, inancından, cinsiyet kimliği ve cinsel yöneliminden, sosyoekonomik durumundan, engelli olma halinden, dünya görüşünden, yaşam tarzından ve benzeri sebeplerden dolayı dışlanmadığı, baskı altına alınmadığı bir düzeni inşa edeceğiz.

Yani demokratik sistem, kağıt üzerinde, teoride değil, gözümüzle gördüğümüz, dokununca hissettiğimiz bir somutlukla hayatımızda olacak. Biz güçleneceğiz, meclis güçlenecek. Demokrasimiz güçlendikçe halk siyasetin merkezinde olacak. Adliyelerin içinde adalet olacak. Güzel ülkemizi 'yargıya güven' kavramıyla tanıştıracağız. Hep birlikte, haysiyetli bir yaşama kavuşacağız."