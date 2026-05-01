Göçten 15'nci kez gelen Yaren leylek baba oldu

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan ve 15'nci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren leylek baba oldu. Göçten 15'nci kez dönen Yaren'in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. Göçten 15'nci kez dönen Yaren'in ilk ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı. Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaren'in Leylek'in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı