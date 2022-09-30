Göçer Miyase'nin sırtında çocuğuyla yaylada zorlu yaşamı

BARIŞ YALÇINKAYA/MUSTAFA ÇALKAYA - Erzincan'ın İliç ilçesindeki Munzur Dağları bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşayan 38 yaşındaki göçer Miyase Gürbüz, sırtında çocuğuyla koşturarak hayvancılıkla uğraşan eşine destek oluyor.

BARIŞ YALÇINKAYA/MUSTAFA ÇALKAYA - Erzincan'ın İliç ilçesindeki Munzur Dağları bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı yaylada yaşayan 38 yaşındaki göçer Miyase Gürbüz, sırtında çocuğuyla koşturarak hayvancılıkla uğraşan eşine destek oluyor.

Her mevsim kilometrelerce yol kat ederek göç ettikleri bölgelerde kendilerine uygun alanlarda kurdukları çadırlarda yaşamını sürdüren göçer ailelerde en büyük yükü kadınlar omuzluyor.

Munzur Dağları bölgesindeki İsvan Yaylası'nda hayvancılık yapan eşine, sırtında çocuğuyla koşturarak destek olan Miyase Gürbüz de zorlu yayla yaşamında üretime katkı sunan fedakar kadınlardan biri.

Daha önce sırtında çocuğu ve kucağında kendisini öpen kuzuyla çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından kentte tanınan 3 çocuk annesi Gürbüz, geçimlerini sağlamak için ailesiyle yılın 5 ayını 2 bin 500 rakımlı yaylada geçiriyor.

Miyase Gürbüz, her gün sağdığı koyunlardan elde ettiği sütle peynir ve tereyağı yapıyor. Yaklaşık 400 koyuna sahip ailesiyle ürettiklerinden ihtiyaçları dışındakini kentte pazarlayan Miyase Gürbüz'ün zorlu yaşamına ilişkin fotoğrafı, hem Erzincan Valiliği binasında sergileniyor hem de Tarım ve Orman Bakanlığının sitesinde yer alıyor.

"Çocuğumuz beşik yerine sırtımızda büyüyor"

Miyase ???????Gürbüz, AA muhabirine, yaylada çekilen fotoğrafının Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde de yayınlandığını söyledi.

Fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Bakanlığın bir programında görüp beğendiği yönünde bilgi aldığını ifade eden Gürbüz, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, tanışmak istiyorum." dedi.

Gürbüz, "Çocuklarımızı yaylaya geldiğimiz zaman bu şekil (sırta bağlanmış şekilde) taşıyoruz. Normalde köylerde beşik var, beşik kullanıyorlar. Biz de beşik yerine çocuğumuzu böyle büyütüyoruz." diye konuştu.

Eşi Yılmaz Gürbüz de yaylada küçükbaş hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı.

Yaylada 5 ay kaldıklarını ifade eden Gürbüz, "Eşim sağımda, peynir ve yağ yapımında yardım ediyor. Havalar soğuduğunda İliç ilçesine iniyoruz. Her iş zordur ama hayvancılığı severek yapıyoruz. Keyif almaya çalışıyoruz. İşimizi severek yaptığımız için pek de zorluğu yok." dedi.