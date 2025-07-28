Göç Eden Develerle Sürdürülebilir Hayvancılık

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Gansu eyaletinin Aksay Kazak Özerk İlçesi'nde çobanlar, develerini yaz çayırlarına götürerek otlakların yenilenmesini ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

AKSAY, 28 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Aksay Kazak Özerk İlçesi'nde göç eden develer görülüyor, 26 Temmuz 2025.

Aksay Kazak Özerk İlçesi'nin Jia'erwuzong köyünde develerini Qilian Dağları'nın yaz çayırlarına götürerek otlakların yenilenmesini sağlayan çobanlar, hayvancılığın sürdürülebilirliğini de güvence altına alıyor. (Fotoğraf: Gao Hongshan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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