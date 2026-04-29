Global Sumud Filosu'ndan Acil Çağrı: Yunanistan Açıklarında Tehdit Altındayız

(ANKARA) - Global Sumud Filosu, Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında olduklarını duyurdu. Açıklamada, gemilerle iletişimi kesmeye yönelik sinyal karartma saldırısı yapıldığı ve filonun çevresinde kime ait olduğu belirlenemeyen askeri gemilerin tespit edildiği belirtildi.

Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada filonun Yunanistan açıklarında "acil durum" yaşadığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Global Sumud Filosu şu anda Yunanistan açıklarında ciddi bir tehdit altında. Sinyal Karartması: Gemilerimizin dünya ile iletişimini kesmek için kasıtlı bir sinyal karartma (jamming) saldırısı yapılıyor. Askeri Tehdit: Filonun etrafında kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen askeri donanma gemileri saptandı. Son Durum: Gemideki sivil aktivistler ve insan hakları savunucuları olası bir hukuksuz müdahaleye karşı hazırlık yapıyor. Lütfen bu mesajı yayarak filonun sesi olun! İletişim tamamen kopmadan uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeliyiz."

