GKRY'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kenti kırsalında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışıldığı bildirildi.

Rum basınındaki haberlere göre, Larnaka'ya bağlı Kosi (Kochi) ile Athineu (Kiracıköy) arasında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgedeki Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) karakolları tahliye edildi.

Yangına 7 hava aracı ve 30'a yakın arazöz ile müdahale edilirken, ordu birlikleri de çalışmalara katıldı.

Kaynak: AA