Haberler

Bebeğin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir giyim mağazasında boğazına ambalaj parçası kaçan bebek, iş yeri sahibi Cemil Aslan'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasında kaydedildi.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bir giyim mağazasında boğazına ambalaj parçası kaçan bebek, iş yeri sahibi Cemil Aslan'ın (34) uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Şubat'ta Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Öğle saatlerinde alışveriş yapmak için mağazaya gelen kadın, bebeğinin bir anda nefes almakta zorlandığını fark ederek, panik yaşadı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Cemil Aslan, bebeğe hızla müdahale ederek Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahaleyle bebeğin boğazına kaçan ambalaj parçası çıkarıldı. Nefesi yeniden normale dönen bebek rahatladı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'RENGİ DEĞİŞİNCE BOĞAZINA BİR ŞEY KAÇTIĞINI ANLADIM'

O anları anlatan Cemil Aslan, kasada çalıştığı sırada bebeğin babaannesinin anneye seslendiğini söyledi. Aslan, "Ben kasadaydım, işlerimle uğraşıyordum. Çocuğun babaannesi yanındaydı, bebek arabasındaydı. İlk o annesine seslendi. Annesi gelince telaş yaptı ve bağırmaya başladı. Çocuğun yanına gittim. Renginin değiştiğini görünce boğazına bir şey kaçtığını anladım. Soğukkanlı davrandım. Daha önce lisede ve üniversitede bu eğitimi almıştık. Heimlich manevrası uyguladım. Müdahale sonrası ambalaj parçası çıktı ve bebek nefes almaya başladı. Daha önce hiç uygulamamıştım, ilk defa uyguladım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş
Hamaney 'Babamın naaşını gördüm' diyerek anlattı: Sağ elini...

Hamaney "Babamın naaşını gördüm" diyerek anlattı: Sağ elini...
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
'Galatasaray'ı çok seviyorum ama...' deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı

"G.Saray'ı çok seviyorum ama..." deyip sezon sonunda ayrılığı açıkladı