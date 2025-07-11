Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'deki Çalışmaları İnceledi

Giresun Valisi Serdengeçti, Görele'deki Çalışmaları İnceledi
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesinde yaptığı ziyaretle Kaymakam İbrahim Civelek'ten bilgi aldı ve engelli vatandaşlarla ilgili projeler hakkında Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği'ni ziyaret etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Görele ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam İbrahim Civelek'i ziyaret eden Serdengeçti, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelen Serdengeçti, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Serdengeçti'ye ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zülfü Özkan ve siyasi parti temsilcileri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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