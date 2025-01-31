Giresun Valisi, Organ Bağışlayan Genç Kızın Ailesini Ziyaret Etti
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, trafik kazası sonucu organları bağışlanan 21 yaşındaki Serpil Abdioğlu'nun ailesine başsağlığı dileyerek destek ziyaretinde bulundu.
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Vali Serdengeçti, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan 21 yaşındaki Abdioğlu'nun, Ericek köyündeki ailesine ziyarette bulundu.
Anne Fatma ile baba Menderes Abdioğlu'na taziyelerini ileten Serdengeçti, genç kadına da Allah'tan rahmet diledi.
Ziyarete Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Espiye Müftü Vekili Ömer Çınar katıldı.
Serdengeçti, ayrıca Ericek köyünde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yollardaki çalışmaları inceledi.