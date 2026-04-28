Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Piraziz ilçesinde, Giresun Emniyet Müdürlüğü uygulama noktasında bir araçta yapılan aramalarda, 478 adet sentetik uyuşturucu ve 267 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uygulamada, araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak