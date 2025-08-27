Giresun'da Yakalanan Yaban Keçisi Doğal Hayatına Kavuştu

Giresun'un Dereli ilçesinde kara yolunda gezinen yaban keçisi, yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ilçenin İkisu mevkisinde sürekli olarak Dereli-Şebinkarahisar kara yoluna inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren yaban keçisinin uyuşturucu iğneyle kontrol altına alındığı belirtildi.

Hayvanın fiziki kontrolleri, kondisyon değerlendirmesi ve gözlemlerinin yapıldığı, herhangi bir sağlık problemine rastlanmadığı aktarılan açıklamada, "Hayvanın hem kendi güvenliği hem de kara yolu trafiğinin güvenliği açısından uygun görülen yeni yaşam alanına nakledilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şebinkarahisar ilçesinde uygun bir yaşam alanına taşınan yaban keçisi, doğal yaşama yeniden salındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının güvenliği için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.