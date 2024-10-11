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Giresun'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi

Giresun'da Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi
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Giresun'un Alucra ilçesinde fren arızası nedeniyle devrilen tomruk yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Sürücü Murat Yılmaz, aracı kontrol edemedikten sonra kamyondan atladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Demirözü köyünde Murat Yılmaz, kullandığı 55 K 0440 plakalı tomruk yüklü kamyonun freninin arızalandığını fark ederek araçtan atladı.

Kısa süre sonra devrilen kamyon, tomrukların altında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel

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