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Giresun'da Sağlık Çalışanları İçin Kutlama Etkinliği

Giresun'da Sağlık Çalışanları İçin Kutlama Etkinliği
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Giresun'da, Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla Sağlık Sen Giresun Şubesinin düzenlediği programda sağlık çalışanları kutlandı. Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, etkinlikte sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti.

Giresun'da, sağlık çalışanlarına yönelik etkinlik düzenlendi.

Sağlık Sen Giresun Şubesince Anneler ve Hemşireler Günü ile Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda program organize edildi.

Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, geleneksel hale getirdikleri programda üç özel günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü, sosyal ve maddi kazanımları için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Elifoğlu, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.???????

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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