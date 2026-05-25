Giresun'da otomobilin plaja devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Giresun'un Piraziz ilçesinde bir otomobilin plaja devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Karadeniz Sahil Yolu Eğrice mevkisinde seyreden S.I'nın (56) kullandığı CE FA 25 plakalı otomobil plaja devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan S.K. (32), A.K. (5), T.K. (13) ve B.N. (34) yaralandı.
İlk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak