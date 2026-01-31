Haberler

Giresun'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 ölü

Güncelleme:
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, İmdat Tuzcu ve kuzeni Engin Tuzcu yaşamını yitirdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE (Giresun), - GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletteki İmdat Tuzcu (48) ile kuzeni Engin Tuzcu (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki Ağalar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İmdat Tuzcu'nun kullandığı motosiklet, H.K. (71) yönetimindeki 52 FF 591 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki kuzeni Engin Tuzcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelenin ardından iki kuzenin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
