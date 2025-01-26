Giresun'da Heyelan: Yazlık Köyü Yolu Ulaşıma Kapandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yazlık köyünün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, sağanak yağışların Yağlıdere ilçesinde etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yazlık köyü yolunda heyelan meydana geldiği ve ekiplerin çalışmalarına başladığı ifade edilerek, "Çalışmalar en kısa sürede bitirilecek. Giresun İl Özel İdaresi olarak halkımızın güvenliğini ön planda tutarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." denildi.