Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı

Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
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Giresun'un Dereli ilçesindeki Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin müdahaleleriyle yoldaki taş ve toprak temizliği tamamlandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar- Yavuzkemal kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde yaşanan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerin yolda biriken taş ve toprak temizliğinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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