Giresun'da Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Yeniden Açıldı
Giresun'un Dereli ilçesindeki Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu, sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekiplerinin müdahaleleriyle yoldaki taş ve toprak temizliği tamamlandı.
Giresun'un Dereli ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Pınarlar- Yavuzkemal kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince Pınarlar-Yavuzkemal kara yolu Göksu travertenleri mevkisinde sabah saatlerinde yaşanan heyelanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerin yolda biriken taş ve toprak temizliğinin ardından bölgede ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel