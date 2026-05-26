Haberler

DEREDE BALIK AVLARKEN YEĞENİYLE AKINTIYA KAPILAN AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR; SON ANLARI KAMERADA

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde balık avlarken akıntıya kapılan yeğenin cesedi bulunurken, aynı isimli amca için arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Son anları kameraya yansıyan ikilinin görüntüleri ortaya çıktı.

1) DEREDE BALIK AVLARKEN YEĞENİYLE AKINTIYA KAPILAN AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR; SON ANLARI KAMERADA

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde bayram tatilinde derede balık avlarken birlikte akıntıya kapıldığı yeğeni Sedat Çelik (24) ölen, kendisi ise kaybolan Sedat Çelik'i (54) arama çalışmalarına 4'üncü günde devam ediliyor. Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce derede serpme ağla balık avlamaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs'ta ilçenin Kanlıca köyünde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için kısa süre önce İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gelip, Yağlıdere Deresi'ne inerek saçma ağ ile balık avlamak isteyen Sedat Çelik ile yeğeni Sedat Çelik, akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aşırı yağışların yanı sıra zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları zorlaştırırken, aramalarda iş makineleri de kullanıldı. Yaklaşık 5 saat sonra yeğen Sedat Çelik'in dere kıyısında taşlık alanda cansız bedeni bulundu. Ekipler tarafından vinçle kıyıya çıkarılan Çelik'in cenazesi, ilçede toprağa verildi.

AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Zirvelerde eriyen kar suları nedeniyle derenin debisinin yüksek olması çalışmaları güçleştiriyor. Bölge halkının da destek verdiği Sedat Çelik'i arama çalışmalarından şu ana kadar sonuç alınamadı.

AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinde AFAD Giresun, Samsun ve Rize ekipleri, Jandarma, JAK, JÖH, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, itfaiye, UMKE, AKUT, İHH, Kızılay, DSİ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, belediye ekipleri ve diğer destek birimleri katılım sağlarken, çalışmalar kapsamında 38 araç ve 193 personel görev yapıyor. Ayrıca botlar, ekskavatör ve treyler gibi iş makineleri ile birlikte 5 dronla havadan ve su altından arama faaliyetleri de sürdürülüyor.

Giresun Valisi Mustafa Koç, devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı. Vali Koç, özveriyle çalışan ekiplere gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

DEREDE SON ANLARI KAMERADA

Amca ve yeğenin, akıntıya kapılmadan önce dere içinde serpme ağla balık avlamaya çalıştığı anlara ait son görüntüleri de ortaya çıktı. Akrabaları tarafından derenin üs kısmından cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, dere kıyısında bel hizasına kadar suyun içinde olan amca ve yeğenin ağ ile balık avlamaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak

Dünyaya net mesaj: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan ve eşi dahil çok sayıda kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon!Başkan ve eşi dahil çok sayıda gözaltı var
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti

Kriz onları da vurdu! 50 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu

Korkulan oldu! Çok sayıda kentte art arda patlamalar meydana geldi
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde

Kentte 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten