Haberler

Giresun'da Dal-Çık Projesi ihalesinin 15 Mayıs'ta yapılması planlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dal-Çık Projesi'nin yapımına ilişkin ihalenin 15 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Dal-Çık Projesi'nin yapımına ilişkin ihalenin 15 Mayıs'ta yapılmasının planlandığını belirtti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Liman geçişini kapsayan projenin yapım sürecinde ve sonrasında oluşabilecek su taşkınlarını engellemeye yönelik altyapı planlamalarının tamamlandığını belirtti.

Projenin, 15 Mayıs tarihinde ihaleye çıkacağını aktaran Elmas, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızla başlatılacağını ifade etti.

Şehir trafiğinin projeyle önemli ölçüde rahatlatacağını vurgulayan Elmas, sürecin her aşamasını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Elmas, sürece destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet

Gizli İran raporu sızdı, Trump çıldırdı: Vatana ihanet
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi

Onlarca kente uyarı! Kuvvetli geliyor, saatler sonra başlayacak
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler