Haberler

Giresun'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Gedikkaya mahallesinde 7 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giresun'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gedikkaya mahallesinde 7 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı, polis ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında kısa sürede söndürülürken, çıkan dumandan etkilenen F.K. ve U.Y. isimli şahıslar kentteki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Şahısların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı

Bu hareketi başını yaktı!
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Beklenen an geldi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor

Günlerdir beklenen an geldi çattı! Herkesin gözü kulağı bu haberde
Üniversite kampüsünde korkunç kaza

Üniversite kampüsünde korkunç kaza
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! Tarantula, akrep, savan varan ve daha fazlası...

Bu evde yok yok! Afrika dev salyangozundan savan varanına...
Aziz Yıldırım dediğini yaptı! Fenerbahçe Stadı'nda Maraton tribününün yıkımına başlandı

Fenerbahçe Stadı'nda yıkım başladı