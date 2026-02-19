Haberler

Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu

Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Köse anjiyo operasyonu geçirdiğini ve stent takıldığını açıkladı.

  • Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
  • Fuat Köse'ye anjiyo operasyonu yapıldı ve stent takıldı.
  • Fuat Köse'nin genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken; anjiyo operasyonu geçirdi.

Köse, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gün içerisinde kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti.

ANJİYO OLDU

Sevk edildiği başka bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdiğini ve stent takıldığını ifade eden Köse, tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti: "Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma, dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun'umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin."

Kaynak: AA " / " + Atakan Çıtlak -
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız

Bakan Fidan, direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu

Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu! İşte konuşlanacakları yer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber

Taraftarı kahreden haber
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! Binlerce kişi işsiz kalacak
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Sefo, sahurda yediği ve içtiğiyle gündem oldu: Fazla abarttı

Sahurda yediklerini paylaştı; yorumlar peş peşe geldi