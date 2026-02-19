Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken; anjiyo operasyonu geçirdi.

Köse, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gün içerisinde kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti.

ANJİYO OLDU

Sevk edildiği başka bir hastanede anjiyo operasyonu geçirdiğini ve stent takıldığını ifade eden Köse, tedbir amaçlı yoğun bakımda bulunduğunu aktardı.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti: "Bu süreçte yanımda olan, arayan, mesaj atan tüm dostlarıma, dualarını eksik etmeyen kıymetli Giresun halkına ve emeği geçen değerli doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En kısa sürede yeniden çalışma arkadaşlarımla birlikte Giresun'umuza hizmet etmek için sahalarda olacağım. Hepinize hayırlı iftarlar, iyi dileklerinizi eksik etmeyin."