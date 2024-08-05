Giresun Başkanı Fuat Köse, Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'nun kişisel arşivini ziyaret etti

Giresun Başkanı Fuat Köse, Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'nun kişisel arşivini ziyaret etti
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Giresun Başkanı Fuat Köse, araştırmacı-yazar Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'nun kendi çabalarıyla oluşturduğu ve 200 yıl önceye dayanan kişisel arşivini ziyaret etti. Köse, Menteşeoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında kendisine her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

(GİRESUN) - Giresun Başkanı Fuat Köse, araştırmacı-yazar Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'nun kendi çabalarıyla oluşturduğu ve 200 yıl önceye dayanan kişisel arşivini ziyaret etti.

Başkan Köse, Kent Konseyi Başkanı İsmail Cem Feridunoğlu ile birlikte, araştırmacı-yazar Menteşeoğlu'nun Zeytinli semtinde bulunan arşivini ziyaret ederek, arşivi inceledi. Başkan Köse, büyük çabası dolayısıyla Hüseyin Gazi Menteşeoğlu'na teşekkür ederek, çalışmalarında kendisine her türlü desteği vereceklerini bildirdi.

Menteşeoğlu'nun tamamen kendi çabalarıyla oluşturduğu ve Giresun'un asırlar önceki halini ile dönemin yaşanan olayları bugüne taşıyan kişisel arşivinde; Cumhuriyete giden yolda Milli Mücadele'ye katılan Giresun gönüllü alaylarının fotoğrafları, birçoğu renklendirilmiş 1930'lu, 1940'lı yıllarda Giresun'da milli bayram kutlamaları, eski Giresun manzaraları, Giresun'un kumsalları, kayaların üzerindeki konakları ve evleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında Giresun'a atama yapılmış Atatürk imzalı evraklar, İstiklal Madalyası, beratlar, Milli Mücadelede kullanılmış objeler yer alıyor. Arşivde, Atatürk'ün Giresun'a yaptığı ziyaret ve konuşmalarını içeren gazeteler, fındık ihracatıyla ilgili belgeler ile yolcu vapurlarının fotoğrafları da bulunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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