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Gilgit-Baltistan'da nehre yuvarlanan minibüste en az 11 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Gilgit-Baltistan'da nehre yuvarlanan minibüste en az 11 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde perşembe akşamı yolcu minibüsü nehre yuvarlandı. Aralarında iki kadın ve bir bebeğin de bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetti, yaralı 2 yolcu hastaneye kaldırıldı.

İSLAMABAD, 13 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesinde bir yolcu minibüsünün nehre yuvarlanması sonucu aralarında bir bebeğin de bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Yerel polisin açıklamasına göre perşembe akşamı Gilgit'ten Ghizer bölgesine giden minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nehre yuvarlandı.

Polis, kurtarma ekiplerinin aralarında iki kadın ve bir bebeğin de bulunduğu 11 yolcunun cansız bedenini çıkardığını, yaralı iki yolcunun ise tedavi için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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