Gezi Parkı Protestolarına İlişkin Dava: Menajer Ayşe Barım'ın Sağlık Durumu Değerlendirilecek

Gezi Parkı Protestolarına İlişkin Dava: Menajer Ayşe Barım'ın Sağlık Durumu Değerlendirilecek
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İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestoları nedeniyle dava açılan menajer Ayşe Barım'ın cezaevinde kalıp kalamayacağına dair sağlık raporu alınmasına karar verdi.

(İSTANBUL) - İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı protestolarına ilişkin hakkında dava açılan menajer Ayşe Barım'ın tam teşekküllü hastaneye sevk edilerek, sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını kararlaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Barım hakkında, Gezi Parkı protestolarına ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan açılan davayı görecek olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yazı gönderdi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen sanığın en yakın tam teşekküllü devlet hastanesine sevkinin sağlanarak aralarında kardiyolog ve nörolog hekimlerin de bulunduğu heyetten sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda rapor aldırılması ve alınacak raporun duruşmanın atılı bulunduğu 7 Temmuz 2025 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi hususa rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan:

alır raporu.

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