Gezi Parkı Eylemlerinin 12. Yıl Dönümünde Beyoğlu'nda Gözaltılar

Gezi Parkı Eylemlerinin 12. Yıl Dönümünde Beyoğlu'nda Gözaltılar
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Gezi Parkı Eylemlerinin 12. Yıl Dönümünde Beyoğlu'nda Gözaltılar
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Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde yapılan anmada 94 kişi gözaltına alındı, 82'si serbest bırakıldı. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarındaki ulaşım kısıtlaması ise 16 saat sonra kaldırıldı.

(İSTANBUL) Gezi Parkı eylemlerinin 12 yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak'ta yapılan anmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan 94 kişiden 82'si emniyetten serbest bırakıldı, 12 kişinin ise adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarındaki kısıtlama ise 16 saat sonra kaldırıldı.

2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda iş makinelerinin ağaçları sökmeye başlaması üzerine başlayan ve Türkiye genelinde devam eden eylemlerin 12. yıl dönümünde Beyoğlu Mis Sokak'ta bir anma düzenlendi. Taksim Dayanışması'nın çağrısı üzerine buluşan siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşlar "Karanlık Gider, Gezi Kalır" pankartı açtı. "Her yer Taksim, her yer direniş", "Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük" sloganları atıldı.

Beyoğlu'nda sokaklar vatandaşlara kapatıldı

Anma öncesinde İstiklal Caddesi'ne çıkan sokakların tamamına yakını kapatıldı. Taksim ve Şişhane metro istasyonlarında İstanbul Valiliği kararıyla ulaşım kısıtlamasına gidildi. Anmada ortak açıklamayı okuyan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, Taksim çevresinde uygulanan ve "sıkıyönetim"i, "olağanüstü hal"i anımsatan ablukaya dikkat çekti.

Dağılımda gözaltılar başladı

Ortak açıklama sırasında Gezi eylemlerinde polisin gaz fişeği ile ölen Berkin Elvan başta olmak üzere Gezi'de ölenler anıldı. O sırada bazı katılımcılar "Katil devlet hesap verecek" şeklinde slogan attı. Polis de bu sloganın atılmaması yönünde anons yaptı. Bir süre sonra açıklama bitti ve dağılım başladı. Bu sırada harekete geçen polis Mis Sokak ve Tarlabaşı çevresinde anmaya katılan bazı grupları ablukaya aldı. Gözaltılar başladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi gözaltına alınanların sayısının gecenin ilerleyen saatlerinde 94'e yükseldiğini açıkladı. ÇHD, bunlardan 82'sinin emniyetten serbest bırakıldığını, 12 kişinin ise öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Öte yandan Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla dün 15.00 sıralarında kapatılan Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Kabataş Füniküler hattının yaklaşık 16 saat sonra işletmeye açıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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