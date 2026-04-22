Geyve'de silah operasyonu: 27 av tüfeği ele geçirildi, 2 gözaltı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde düzenlenen operasyonda 27 av tüfeği, mühimmat ve nişan aletleri ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 27 yivsiz av tüfeği, 46 av tüfeği şarjörü, 9 optik hologram nişan aleti, 118 av tüfeği fişeği ile 46 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken toplam 221 bin 265 TL idari para cezası uygulandı.
Haber: Serhat YILMAZ/GEYVE(Sakarya),