Sakarya'da bir kişi ormanda karşılaştığı ayıyı bağırarak uzaklaştırdı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde keçi otlatan Mehmet Şensoy, ormanda karşılaştığı bozayıyı bağırarak uzaklaştırdı ve o anları cep telefonuyla kaydetti.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi ormanda karşılaştığı ayıyı bağırarak uzaklaştırdı.
Mehmet Şensoy, Maksudiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda keçi otlattığı sırada bozayı ile karşılaştı.
Ayının kendisine doğru geldiğini fark eden Şensoy, bağırarak ayının kaçmasını sağladı.
Öte yandan, Şensoy olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı