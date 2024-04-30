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Gerze Belediye Başkanı Yol Yapım Çalışmalarını İnceledi

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Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, belediye ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi. Belovacıklı, beraberinde birim amirleriyle Köşk Mahallesi'nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Belovacıklı, sorun ve taleplerini dinledi. Belovacıklı, merkez mahallelerindeki tüm eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, belediye ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belovacıklı, beraberinde birim amirleriyle Köşk Mahallesi'nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Belovacıklı, sorun ve taleplerini dinledi.

Belovacıklı, merkez mahallelerindeki tüm eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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