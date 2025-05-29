Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Germencik'te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı. Fuarın açılışını Germencik Kaymakamı Sultan Doğru gerçekleştirdi.

Aydın'da Germencik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

İlgi gören 20 projenin yer aldığı fuarın açılışı, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından yapıldı.

Doğru, davetlilerle birlikte stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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