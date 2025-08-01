Germencik'te Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Gözaltında

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karıştığı belirlenen kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Erbeyli Mahallesi'nde 30 Temmuz'da motosikletiyle seyreden Selim Ertaş'ın (44) trafik kazası sonucu yaşamını yitirmesinin ardından, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, olay yerinde bulunan kırık far parçası ve güvenlik kamerası görüntülerinden kazaya bir kamyonetin karıştığını ve sürücüsünün B.Ü. (23) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sürücünün ifadesinde korktuğu için kaza yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olay

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında 30 Temmuz'da bir motosikletin şarampole devrildiği ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirilmiş, motosiklet sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendirilmişti.