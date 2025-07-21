Germencik'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Germencik ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Mustafa Karaca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü polis merkezine götürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ş.E.S. (29) idaresindeki 09 AS 668 plakalı otomobil, Turanlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karaca'ya (84) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Ş.E.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
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