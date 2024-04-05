Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri polisleri ziyaret etti

Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şehit Cafer İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmen ve müdürleriyle gerçekleştirdikleri ziyarette polislere çiçek verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kutlama programı kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Haykırer, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Merkez Camisinde şehitler için mevlit okutuldu.