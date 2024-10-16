Germencik'te Minibüs Yaya Çarptı: 79 Yaşındaki Adam Yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir minibüsün yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki bir yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, minibüsün çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Ş. (58) yönetimindeki 09 P 5039 plakalı minibüs Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.İ.E'ye (79) çarptı.
Yaralanan A.İ.E. ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere Germencik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.