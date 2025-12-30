Haberler

Aydın'da devrilen işçi servisindeki 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

A.Ş'nin kullandığı 09 P 8007 plakalı işçi minibüsü, Aydın-İzmir kara yolu Ortaklar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu konumundaki A.Ş, Y.A, G.B, A.Ş, C.H ve C.Ş yaralandı.

Ambulanslarla farklı hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
