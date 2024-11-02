Germencik'te Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
G.Z.U. idaresindeki 09 DR 713 plakalı otomobil, Mursallı Mahallesi istikametine giderken yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.