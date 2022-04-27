Germencik'te arıcılığa başlayan 10 kişiye 200 kovan dağıtıldı - Haberler

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Germencik'te arıcılığa başlayan 10 kişiye 200 kovan dağıtıldı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Germencik'te arıcılığa başlayan 10 kişiye 200 kovan dağıtıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde arıcılık kursunu tamamlayan 10 girişimciye 200 arı kovanı verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde arıcılık kursunu tamamlayan 10 girişimciye 200 arı kovanı verildi.

Germencik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık eğitimi sona erdi. Belgelerini alan 10 kişiye ise Aydın Valiliği ve Germencik Kaymakamlığı desteğiyle 100'ü arılı olmak üzere 200 kovan dağıtıldı.

Kaymakam Turgay Gülenç, hazırlanan çalışmayla 10 ailenin yeni bir geçim kaynağına kavuştuğunu belirtti.

Bölgede arıcılığı geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gülenç, desteklerinden dolayı Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas da Germencik'te 110 arıcı ve 4700 kovan arı bulunduğunu, 50-60 ton civarında bal üretimi yapıldığını hatırlattı.

Arıcılığa başlayan Bahadır Dağlı ise "Bizim için iyi bir istihdam alanı oldu. Elimizden geleni yaparak bal üretimine katkı sunacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik, Hisarcık, Aydın, Kovan, Güncel, Haberler

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