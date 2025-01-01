Germencik Kaymakamı Doğru, Yeni Yıla Görev Başında Giren Çalışanları Ziyaret Etti
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görevde olan güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret ederek kutlamalarda bulundu.
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri, itfaiye ve hastane çalışanlarını ziyaret etti.
Doğru, Germencik Devlet Hastanesinde personel ve hastalarla sohbet etti, yeni yıllarını kutladı.
Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleriyle de bir araya gelen Doğru, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara da mutlu bir yıl diledi.
Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel