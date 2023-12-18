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Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor

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Kaymakam Öztaş, Gökçepınar ve Seki köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi. Öztaş, köylerde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak da yer aldı.

Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Öztaş, Gökçepınar ve Seki köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

Öztaş, köylerde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak da yer aldı???????.

Kaynak: AA / Güncel

Köylere Hizmet Götürme Birliği Muhammed Öztaş AK Parti Politika Güncel Haberler

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