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Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, köy ziyaretlerini sürdürüyor

18 Aralık 2023 19:01 Güncelleme: 19:02 Abone Ol

Kaymakam Öztaş, Gökçepınar ve Seki köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi. Öztaş, köylerde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak da yer aldı.