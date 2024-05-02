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Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi

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Gercüş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevinde Filistin'e destek amacıyla kermes gerçekleştirildi. Kermesin açılışına, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, öğrenciler ve veliler katıldı. Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.

Gercüş ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi.

Gercüş Anadolu Lisesi tarafından Öğretmenevinde Filistin'e destek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Kermesin açılışına, Kaymakam Muhammed Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Torlak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım amaçlı gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gündüz Günaydın Muhammed Öztaş Anadolu Lisesi AK Parti Filistin Yaşam Güncel Haberler

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