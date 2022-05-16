George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı - Haberler

George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
AA - Yasin Öztürk - Güncel
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George Washington Masonik Ulusal Anıtı'nın Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırılması ABD - ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.
George Washington Masonik Ulusal Anıtı'nın Ukrayna bayrağı renkleriyle ışıklandırılması
ABD - ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.
AA / Yasin Öztürk - Güncel