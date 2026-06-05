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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Munir ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonla görüştü.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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