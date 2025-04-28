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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde Türk şehitliğini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kore Cumhuriyeti'nde Türk şehitliğini ziyaret etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kore Cumhuriyeti'ndeki Busan Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Kore Cumhuriyeti'nde bulunan Orgeneral Gürak, Busan Türk Şehitliği'ne çelenk sundu.

Şehit mezarlarını ziyaret eden Gürak, Türkiye'den götürülen toprağı şehitliğe bıraktı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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