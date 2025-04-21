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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kosovalı Mevkidaşını Ağırladı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi resmi davetle Ankara'da askeri törenle karşıladı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kosovalı mevkidaşı Korgeneral Bashkim Jashari'yi askeri törenle karşıladı, ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Kosova Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari'yi askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Gürak ile Jashari, Genelkurmay Karargahında, ikili ve heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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