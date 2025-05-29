Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Ülkeleri Toplantısı Öncesi Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Ülkeleri Toplantısı Öncesi Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunurken, Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak ülkelerin temsilcileri ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları, Gözlemci Ülke Genelkurmay Başkanları ile temsilcileri ve Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı ile birlikte Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmiştir." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Rüşvetten tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı

Utandıran suçtan tutuklanan icra müdürü ve katip, başkalarını suçladı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
title