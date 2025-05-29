Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Ülkeleri Toplantısı Öncesi Teknoloji Merkezini Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak ülkelerin temsilcileri ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları, Gözlemci Ülke Genelkurmay Başkanları ile temsilcileri ve Napoli Müşterek Kuvvetler Komutanı Yardımcısı ile birlikte Baykar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmiştir." bilgisine yer verildi.