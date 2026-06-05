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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Munir ile Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim ile telefonda görüşerek ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim ile telefonda görüşerek ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı."

Kaynak: ANKA
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